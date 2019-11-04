Законопроект о регулировании рынка азартных игр лоббируют букмекерские компании, которые проводят свою деятельность в России, а также на оккупированных территориях в так называемых ЛНР и ДНР. Об этом говорится в материале "Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр", опубликованном изданием "РБК-Украина".

"Законопроект создает приоритетные права местным и русским брендам (прежде всего "Пари-Матч" и "Фаворит", а также Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") для легализации их деятельности. Как бы не пытались отбелить свое реноме в Украине собственники брендов "Пари Матч" и "Фаворит", спонсируя крупные спортивные состязания и отдельные клубы, за каждым из них числится длинный список претензий со стороны закона", - отмечается в статье

В частности, в материале идет речь о собственнике букмекерской конторы "Пари Матч" Эдуарде Швиндлермана, который начал свой игровой бизнес в Киеве в середине 90-х.

"В 2015 году "Пари матч" стала фигурантом уголовного расследования. По данным ГПУ, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмывания использовались счета в "Альфа-банке". Ежесуточный поток следователи оценивали в сумму около 20 млн гривен. По их подсчетам, общий объем отмытых средств - 350 млн долларов в год", - сообщается в статье.

В то же время, "Пари Матч" владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Беларуси (ООО "Статус-кво") и России (ООО "Бетринг"). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.

В материале также упоминается владелец бренда "Фаворит" Андрей Матюха, которая оперирует под российской, белорусской лицензией, а также владеет лицензией офшора Кюрасао на прием ставок в режиме онлайн.

"У "Фаворита" также есть своя история отношений с законом. В частности, в 2016 году СБУ накрыла сеть нелегального игорного бизнеса, и, судя по опубликованным фото, речь могла идти как раз о компании Матюхи, но таких подтверждений нет. Отмечалось, что организованная преступная группа длительное время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории. Обвинения были выдвинуты серьезные: поскольку деятельность запрещенного игорного бизнеса обеспечивала финансирование террористической деятельности на востоке Украины, была применена статья 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма", - говорится в статье.

Как сообщалось, журналист издания "Наші Гроші" Юрий Николов заявил, что законопроект Кабмина производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров.