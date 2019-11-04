Ужгородка Надія Дьолог призерка світу із фехтування на візках. Мріє про параолімпійські ігри і впевнено крокує до мети. Дівчина з 10 років прикута до візка, проте не покидає спорту ні на мить. Про незламну надію розповість Мар'яна Мартин.

Коли Надії було 10, вона впала з дерева й травмувала хребет. Відтоді дівчина не може самостійно пересуватися, лише на інвалідному візку. Шпагу взяла до рук у 2014. Після двох років наполегливих тренувань її запросили до збірної України з фехтування на візках.

"Це шабля один з видів на якому я фехтую тут ідуть більше якби удари, тому що рапіра то є колючий вид, тобто там треба уколоти, а ще рапіра тут трошки зброя відрізняється, але аль шапльстарт попередження на ліво, ангар пре алє", - говорить Надія Дьолог, фехтувальниця.

Нині Надія Дьолог - призерка світу з фехтування на візках.

"Вона так залетіла в ту збірну активно, тому що вона ну, поставила собі за мету, за ціль і вона першу таку мету, сходинку для себе визначила, щоб попасти в збірну України, ну а там понєслось", - говорить Оксана Репинець, тренер-викладач з фехтування.

На рахунку молодої фехтувальниці вже чимало медалей. У 2017 році Надія та ще три українські спортсменки вибороли перше командне місце на чемпіонаті світу в Італії. Спільне золото та індивідуальну бронзову медаль дівчина привезла з чемпіонатів Європи торік. У світовій першості з фехтування в Кореї цього року - посіла почесне третє місце.

"Вона сильно підросла, гарно виступила тепер на чемпіонаті світу, чудовий результат. вболівав за неї, стояв так, щоб вона бачила мене, якщо щось не так в неї в бою піде, то я б щось підсказав", - говорить Максим Магула, фехтувальник.

Шість разів на тиждень Надія відвідує тренування. Працює наполегливо, адже попереду ще багато поєдинків.

"В цьому році ще чемпіонат України і один етап кубка світу тобто відбір продовжується. Параолімпіада буде в 2020 році. Зараз я зосереджена тільки на спорті, і кожного дня для цього працюю, і ну я не знаю я мрію достойно виступити, виступати на кожних змаганнях", - говорить Надія Дьолог, фехтувальниця.

Своїми успіхами дівчина надихає й інших спортсменів.

"Вона може давати мені корисні поради, особливо в рапірі. Наприклад під час боїв", - говорить Валерія Січка, фехтувальниця.

Надія переконана - будь-які негаразди та перепони на життєвому шляху - це ще одне змагання, яке додає бажання насолоджуватися життям.

"Я задоволена своїм життям, нема мені на що скаржитися, можливо це якийсь і бонус був в житті, можна це і так розглядати. Життя не закінчується ти можеш так само жити, просто треба переосмислити своє життя", - говорить Надія Дьолог, фехтувальниця.

А всім, хто опинився в складній ситуації, радить не впадати в розпач, а боротися попри все.