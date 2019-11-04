Посол Украины в Канаде: в МИД приняли судьбоносное решение [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что новым послом Канады в Украине назначено Ларису Галадза.
"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.
Отметим, Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.
Ранее сообщалось, что избран новый глава НКРЭКУ в Украине.
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