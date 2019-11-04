В понедельник, 4 ноября, Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что новым послом Канады в Украине назначено Ларису Галадза.

"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза заменяет Романа Ващука", - говорится в сообщении.

Отметим, Лариса Галадза занимала должность генерального директора Департамента стабилизационных и миротворческих операций Министерства иностранных дел, куда пришла из Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Ранее сообщалось, что избран новый глава НКРЭКУ в Украине.