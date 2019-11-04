Еще четыре страны поддержали решение ЕС по санкциям против России [ Редактировать ]
К решению Европейского Союза по санкциям против России присоединились четыре страны:Черногория, Албания, Норвегия и Украина. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Федерики Могерини.
Известно, что санкции продлили на полгода. Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России.
Страны - кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что США ввели санкции против агрессоров из Ирана. А также ЕС продлил санкции против России.
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