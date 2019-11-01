Устиг американський президент розкритикувати й угоду Бориса Джонсона з ЄС щодо "брекзиту".

На думку Трампа, домовленість обмежить можливості США торгувати з Великою Британією в майбутньому. Натомість самого Джонсона Трамп назвав "правильним хлопцем для цих часів", а його суперника - лідера лейбористів - Джеремі Корбіна - "дуже поганим" прем'єром.

Корбін у відповідь звинуватив американського президента у намаганні втрутитись у британські вибори 12 грудня. У разі перемоги на них Корбін пообіцяв провести ще один референдум щодо "брекзиту". А Джонсон навпаки - вийти з ЄС якомога швидше. Тим часом букмекери та опитані соціологами громадяни вважають, що перемогу на парламентських виборах здобуде Консервативна партія Джонсона.