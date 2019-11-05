Кабінет міністрів України сьогодні в онлайн-режимі презентує проєкт держбюджету на 2020 рік, - про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, у документі закладено розвиток стратегічно важливих напрямків для людей, зокрема медицини. Також очільник Кабміну зазначив: уряд відходить від практики підвищення податків. А ще запевнив, що кошторис передбачає багато інновацій.