В Полтавской области мужчина до смерти забил 6-месячного мальчика. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Полтавского областного управления полиции Юрий Сулаев, передает "Униан".

"Полиция Полтавщины расследует смерть 6-месячного мальчика на Лубенщине. Об ужасной трагедии, которая произошла в одном из сел района, сообщил местный врач", - сказал Сулаев.

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Известно, что мальчику нанес телесные повреждения его отец, который находился в нетрезвом состоянии. Сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Полиция открыла уголовное производство.

Злоумышленника задержали.

Раньше сообщалось о том, что под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди. А также под Полтавой трагически скончался мужчина