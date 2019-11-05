Полтавчанин жестоко расправился с полугодовалым ребенком [ Редактировать ]
В Полтавской области мужчина до смерти забил 6-месячного мальчика. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Полтавского областного управления полиции Юрий Сулаев, передает "Униан".
"Полиция Полтавщины расследует смерть 6-месячного мальчика на Лубенщине. Об ужасной трагедии, которая произошла в одном из сел района, сообщил местный врач", - сказал Сулаев.
Известно, что мальчику нанес телесные повреждения его отец, который находился в нетрезвом состоянии. Сейчас тело ребенка направлено на экспертизу для установления причины смерти. Полиция открыла уголовное производство.
Злоумышленника задержали.
Раньше сообщалось о том, что под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди. А также под Полтавой трагически скончался мужчина
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