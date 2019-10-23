Под Полтавой трагически скончался мужчина [ Редактировать ]
Поезд переехал мужчину, фото: unsplash.com
В ночь на среду, 23 октября, в Полтавской области произошел жуткий инцидент. Грузовой поезд насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Известно, что поезд наехал на 39-летнего жителя одного из сел района, который находился на железнодорожном пути.
Сейчас проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств происшествия. Сведения внесены в ЕРДР по статье 115 УК Украины (умышленное убийство) и 276 ч. 3 УК Украины.
Ранее сообщалось, что женщина выглянула из окна поезда и погибла.
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