Под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, в Полтавской области в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Известно, что авария произошла на автодороге Полтава - Александрия в Новосанжарском районе. По данным полиции, 28-летний водитель грузовика Renault Midlinder не справился с управлением и столкнулся с ВАЗом. В результате оба авто слетели в кювет.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.
Ранее сообщалось, что в Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу.
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