В среду, 30 октября, в Полтавской области в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте также Под Киевом случилось страшное ДТП: пассажир в реанимации

Известно, что авария произошла на автодороге Полтава - Александрия в Новосанжарском районе. По данным полиции, 28-летний водитель грузовика Renault Midlinder не справился с управлением и столкнулся с ВАЗом. В результате оба авто слетели в кювет.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.

Ранее сообщалось, что в Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу.