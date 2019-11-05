Дороги в Украине: сколько предусмотрено на ремонт в 2020 году [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на ремонт дорог в 2020 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Известно, что на развитие дорог выделено 73,7 млрд грн.
Инфраструктура всегда важна для экономического развития. В следующем году мы закладываем рекордную сумму для ремонта дорог. В Дорожном фонде, мы надеемся, останется 73,7 млрд грн, - сказал Гончарук.
По словам премьер-министра, это большая, но недостаточная сумма для того, чтобы построить дороги.
"Поэтому не только эти деньги будут использоваться на дороги. У нас есть несколько идей, каким образом увеличить эту сумму. Привлечь деньги от наших иностранных партнеров. Но в госбюджете эта цифра рекордная", - сказал Гончарук.
На ремонт и реконструкцию дорог планируется направить 38 млрд гривен.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат.
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