Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств на ремонт дорог в 2020 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Известно, что на развитие дорог выделено 73,7 млрд грн.

Инфраструктура всегда важна для экономического развития. В следующем году мы закладываем рекордную сумму для ремонта дорог. В Дорожном фонде, мы надеемся, останется 73,7 млрд грн, - сказал Гончарук.

По словам премьер-министра, это большая, но недостаточная сумма для того, чтобы построить дороги.

"Поэтому не только эти деньги будут использоваться на дороги. У нас есть несколько идей, каким образом увеличить эту сумму. Привлечь деньги от наших иностранных партнеров. Но в госбюджете эта цифра рекордная", - сказал Гончарук.

На ремонт и реконструкцию дорог планируется направить 38 млрд гривен.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук заявил о повышении зарплат.