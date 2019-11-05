Бюджет-2020: Гончарук заявил о повышении зарплат [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.
Согласно проекту, минимальная зарплата в 2020 году достигнет 4 723 гривен, что на 550 гривен больше чем в 2019 году (4 173 гривны). Отметим, правительство не изменило уровень минимальной зарплаты в следующем году перед вторым чтением.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук рассказал, что ждет жителей страны. А также в Раде внесли изменения в бюджет-2020.
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