Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. В проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.

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Согласно проекту, минимальная зарплата в 2020 году достигнет 4 723 гривен, что на 550 гривен больше чем в 2019 году (4 173 гривны). Отметим, правительство не изменило уровень минимальной зарплаты в следующем году перед вторым чтением.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук рассказал, что ждет жителей страны. А также в Раде внесли изменения в бюджет-2020.