В понедельник, 5 ноября, на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Законопроект во вторник, 5 ноября, одобрил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Таким образом, в Кодексе Украины об административных правонарушениях предусматривается админответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.

"Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен, - ред.). Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, - влечет наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, - ред.)", - говорится в тексте закона.

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