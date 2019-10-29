За нарушение правил перевозки детей ввели штрафы [ Редактировать ]
Во вторник, 29 октября, Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей", передает "РБК-Украина".
За документ за основу в первом чтении проголосовали 323 депутата. Однако глава парламента Дмитрий Разумков предложил принять проект в целом. Профильный комитет согласился, отметив необходимость технико-юридических правок. Такое предложение поддержали 332 депутата Рады.
В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусматривается админответственность за нарушение правил перевозки детей и за совершение такого правонарушения повторно в течение года соответственно.
"Нарушение правил перевозки детей влечет за собой наложение штрафа на водителя в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (510 гривен, - ред.). Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью десятой настоящей статьи, - влечет наложение штрафа на водителя в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен, - ред.)", - говорится в тексте законопроекта.
На органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об административных правонарушениях по перевозке детей.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции.
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