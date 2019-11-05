Зима 2020: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Зима 2020 / Фото: prom.ua
Зима это пора радости и веселья. Все очень жду Новый год и все что с ним связано. Но это зима в этом году будет довольно таки нестабильной.
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Приметы и суеверия на зиму 2020:
- большой урожай рябины - жди зимней стужи;
- деревья с листвой в октябре - к холодной зиме;
- было много грибов летом - жди больших сугробов зимой;
- низко летают птицы - к холодной погоде, высоко - к теплой;
- звездное небо в ноябре предвещает трескучие морозы;
- дым, который поднимается трубой, - к заморозкам;
- пушистый иней в конце ноября - к солнечному декабрю;
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