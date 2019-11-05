Зима это пора радости и веселья. Все очень жду Новый год и все что с ним связано. Но это зима в этом году будет довольно таки нестабильной.

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Приметы и суеверия на зиму 2020:​

большой урожай рябины - жди зимней стужи;

деревья с листвой в октябре - к холодной зиме;

было много грибов летом - жди больших сугробов зимой;

низко летают птицы - к холодной погоде, высоко - к теплой;

звездное небо в ноябре предвещает трескучие морозы;

дым, который поднимается трубой, - к заморозкам;

пушистый иней в конце ноября - к солнечному декабрю;