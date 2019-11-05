Відмова від транзиту російського газу та його поставок - серйозна втрата для держбюджету України. Втримати українську економіку на теперішньому рівні буде важко. Адже транзит газу складає близько двох відсотків ВВП країни або ж півтора мільярди доларів. Про це заявляють в "Опозиційній платформі - За життя".

"Если "Северный поток", а "Северный поток" будет закончен, я имею ввиду "Северный поток-2", транзита газа, это произойдет в начале следующего года, к сожалению для Украини. "Турецкий поток" 1 і 2 будут введены в декабре этого 19 года, то безусловно баланс газа который поставлялся по украинской ГТС он уменьшится. Есть единственный путь, который был взят на вооружение еще в далеком 2000 году, это путь создания газотранспортного консорциума. Где участвовала бы Украина, Россия и Евросоюз. Или страны или европейские операторы газа, которые снабжают газ в Европу. Тогда бы он был выгоден и эта выгода сохранялась в тех обьемах, которые мы в последние годы получаем в доходную часть бюджета от реализации и эксплуатации этой трубы", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради "Опозиційної платформи - За життя".