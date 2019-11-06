В Таджикистане зверски убили 17 человек (фото) [ Редактировать ]
В Таджикистане группа людей напала на пограничную заставу №4 Ишкобод, расположенную на таджикско-узбекской границе. Об этом сообщил пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
В итоге погибло 17 людей, из которых 15 были нападавшие, один солдат Пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана. В ГКНБ Таджикистана заявили, что нападавшие были боевиками террористической группировки "Исламское государство" и проникли через границу со стороны уезда Калаи-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.
Ранее сообщалось о том, что на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном разгорелся конфликт.
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