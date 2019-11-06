Погибли на месте: под Львовом произошло смертельное ДТП [ Редактировать ]
Под Льововом произошло жуткое ДТП, в котором погибло три человека. Об этом сообщает управление Нацполиии Львовской области.
Авария произошла между Сабанивкой и Стоянив в Радеховском районе Львовщины. Автомобили Skoda Rapid и Citroen Crosser столкнулись и в результате пассажиры Skoda погибли на месте аварии.
Трое мужчин были из Луцка.
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