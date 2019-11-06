Под Льововом погибло три человека / Фото: volynonline

Под Льововом произошло жуткое ДТП, в котором погибло три человека. Об этом сообщает управление Нацполиии Львовской области.

Авария произошла между Сабанивкой и Стоянив в Радеховском районе Львовщины. Автомобили Skoda Rapid и Citroen Crosser столкнулись и в результате пассажиры Skoda погибли на месте аварии.

Трое мужчин были из Луцка.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Петровке водитель "влетел" в пенсионерку, а также в Днепре произошло серьезное ДТП.