Обнаженная Ратаковски поразила откровенным фото [ Редактировать ]
Эмили Ратаковски / Фото: Instagram
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором позирует в купальнике с другом и собаками.
"Калифорния", - подписала фото звезда.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото.
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