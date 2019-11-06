Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками в Instagram фото, на котором позирует в купальнике с другом и собаками.

"Калифорния", - подписала фото звезда.

Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото.