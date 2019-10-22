Любовный гороскоп на 2020 год: кому обязательно повезет в отношениях [ Редактировать ]
2020 год - Белой Металлической Крысы принесет много приятных моментов для любого знака зодиака. В этот год одиночки наконец встретят свою любовь, а люди, состоящие в отношениях примут невероятно важное решение.
Известный астролог составила любовный прогноз на 2020 год и рассказал о тех, кто станет настоящим счастливчиком "крысы".
Вот она - тройка тех, кому 2020 год принесет любовь:
1. Лев
Представители этого знака зодиака на данный момент пребывают в растерянности. А причиной этого стали любовные отношения, которые никак не могут сложится у Львов. Но 2020 год сулит вам много неожиданно-приятных сюрпризов в этом плане. Все будет хорошо, вы наконец обретете любовь.
2. Козерог
Рожденные под этим знаком зодиака, кажется, совсем забыли о таком прекрасном чувстве, как "любовь". В 2020 году вам стоит отложить все свои проблемы и принципы далеко во внутреннюю полочку в шкафу. Как только вы сделаете это - ваша любовь буквально будет стоять на пороге вашего дома.
3. Стрелец
Представители этого знака зодиака - по жизни одиноки. Но вот 2020 год точно перевернет вашу жизнь с ног на голову. Вы наконец найдете свое отображение в толпе и будете счастливы.
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