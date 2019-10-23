В среду, 23 октября, Кабинет министров Украины принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году. Такое решение было принято на заседании парламента, сообщил Алексей Гончарук.

Текст документа публикует "РБК-Украина".

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Согласно распоряжению, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести рабочий день в 2020 году:

с понедельника 6 января на субботу 11 января

Таким образом, на православное Рождество будет четыре выходных дня подряд: с 4 до 7 января.

При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.

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В соответствии КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В 2020 году отмечаются следующие праздники:

1 января - Новый год (среда), выходными будут дни с 29 декабря до 1 января,

7 января - Рождество Христово, (вторник), выходными будут 4-7 января,

8 марта - Международный женский день (воскресенье), дополнительным выходным будет понедельник, 9 марта,

19 апреля - Пасха (воскресенье), выходным будет понедельник, 20 апреля,

1 мая - День международной солидарности трудящихся (пятница),

9 мая - День Победы (суббота), выходным будет понедельник, 11 мая,

10 июня - Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 11 июня.

28 июня - День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня,

24 августа - День независимости Украины (понедельник),

14 октября - День защитника Украины (среда).

25 декабря - Рождество Христово, католическое (пятница).

Напомним, что совсем скоро в Украине будут отмечать Хэллоуин.