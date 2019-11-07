В Украине существует две даты, которые знаменуют, как "День студента". Первая выпадает на 17 ноября. А вторая на 25 января.

17 ноября принято отмечать международный день студента.

Как празднуют день студента в Украине?

Существует два варианта празднования:

1. Университет организовывает вечеринку или концерт (совсем не важно где это: в клубе или в здании учебного заведения, главное - присутствуют все студенты)

2. Студенты организовывают себе веселье (а тут никаких рамок в праздновании, хоть на Гоа полететь)

Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в ноябре. А также смотрите календарь праздников на 2019 год.