Когда в Украине отмечают день студента в 2019 году [ Редактировать ]
В Украине существует две даты, которые знаменуют, как "День студента". Первая выпадает на 17 ноября. А вторая на 25 января.
17 ноября принято отмечать международный день студента.
Как празднуют день студента в Украине?
Существует два варианта празднования:
1. Университет организовывает вечеринку или концерт (совсем не важно где это: в клубе или в здании учебного заведения, главное - присутствуют все студенты)
2. Студенты организовывают себе веселье (а тут никаких рамок в праздновании, хоть на Гоа полететь)
Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в ноябре. А также смотрите календарь праздников на 2019 год.
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