Выходные и праздники в ноябре 2019: как будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В ноябре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 11 выходных и 19 рабочих дней. Дополнительные выходные в этом месяце не предусмотрены.
Однако, в ноябре будет не мало украинских и международных праздников. Предлагаем вашему вниманию список важных и значимых дат, которые отмечаются в ноябре 2019 года.
- 9 ноября День украинской письменности и языка
- 9 ноября Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- 16 ноября День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября День студента
- 19 ноября День работников гидрометеорологической службы
- 23 ноября День памяти жертв голодоморов
- 25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Читайте также календарь праздников на 2019 год.
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