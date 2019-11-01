В ноябре 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 11 выходных и 19 рабочих дней. Дополнительные выходные в этом месяце не предусмотрены.

Однако, в ноябре будет не мало украинских и международных праздников. Предлагаем вашему вниманию список важных и значимых дат, которые отмечаются в ноябре 2019 года.

9 ноября День украинской письменности и языка

9 ноября Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

16 ноября День работников радио, телевидения и связи

17 ноября День студента

19 ноября День работников гидрометеорологической службы

23 ноября День памяти жертв голодоморов

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

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