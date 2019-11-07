Зеленский принял важное кадровое решение по СБУ [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский принял важное кадровое решение в управлениях Службы безопасности Украины. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Офиса президента.
Так, глава государства назначил глав в шести областях и уволил - в одной.
Назначил:
- Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.
- Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.
- Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.
- Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.
- Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.
- Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.
Уволил:
- Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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