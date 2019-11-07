В некоторых Объединенных территориальных общинах (ОТО) организация местных выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что в некоторых избирательных комиссиях свои полномочия осуществляют лишь около 60% членов от сложившейся количества комиссий. Как добавили в ЦИК, в отдельных комиссиях их руководящий состав также уклоняется от выполнения своих обязанностей.

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"ЦИК обращается к политическим партиям отнестись с пониманием и ответственностью к указанным проблемам, еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий, которых они подавали в их состав, и в максимально сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы районные избирательные комиссии смогли вовремя сформировать соответствующие территориальные и участковые избирательные комиссии", - сообщили в ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за уклонение членами комиссии от выполнения своих полномочий в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что Зеленский вручил удостоверения новому составу ЦИК.