В МВФ рассказали о переговорах с Украиной [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс рассказал о том, что Украина и МВФ продолжают дискуссию о новой программе сотрудничества.
Он подчеркнул важность укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией в Украине и отметил, что согласование условий новой программы поддержки со стороны МВФ требует времени.
"После прошедших в этом году выборов украинские власти имеют возможности продвинуться в очень необходимых реформах, и они поставили перед собой очень амбициозные цели трансформирования экономики. Они также запросили новую программу поддержки от МВФ, чтобы помочь им в этом. Дискуссии о новой программе продолжаются", - сказал он.
При этом он отметил прогресс в обсуждении фискальной и монетарной политик, и ключевые меры, обеспечивающие независимость и финансовую стабильность центрального банка.
Представитель МВФ отметил, что Фонд поддерживает глобальную цель более стабильного экономического роста Украины для улучшения жизни украинцев и привлечения инвестиций.
"Украине нужно провести ряд структурных реформ, улучшить качество госуправления, бороться с коррупцией, уменьшить роль государства и олигархов", - сказал Райс.
Ранее мы писали о том, что Гончарук рассказал о миссии МВФ в Украине.
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