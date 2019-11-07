Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что считает главной победой нынешнего созыва Верховной Рады. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Зе!Президент".

Так, по мнению лидера страны, главное достижение - это принятие около 70 важных для страны законов.

Это и возвращение ответственности за незаконное обогащение, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры. Много законов для улучшения бизнес-климата.

Президент считает, что мировые организации довольны режимом работы новой Рады.

Все очень довольны, даже говорили: давайте немного медленнее.

При этом минусом работы Верховной Рады президент назвал то, что другие партии, представленные в парламенте, не хотят голосовать: "Каждый из них считает, что он главный оппозиционер".

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.