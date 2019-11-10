В Австралии произошло мощное стихийное бедствие, есть жертвы [ Редактировать ]
Из-за сильных пожаров в районе Нового Южного Уэльса погибли по меньшей мере три человека, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает The Sydney Morning Herald.
Известно, что три человека погибли, пять пропали без вести и 30 получили ранения различной степени тяжести.
Огнем охвачены территории, по которым должна проходить трасса финального раунда чемпионата мира по ралли FIA 2019. Организаторы надеются, что мероприятие удастся провести, но с сокращенным маршрутом.
Ранее сообщалось, что мощные пожары унесли жизни людей.
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