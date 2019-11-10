Из-за сильных пожаров в районе Нового Южного Уэльса погибли по меньшей мере три человека, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает The Sydney Morning Herald.

Известно, что три человека погибли, пять пропали без вести и 30 получили ранения различной степени тяжести.



Огнем охвачены территории, по которым должна проходить трасса финального раунда чемпионата мира по ралли FIA 2019. Организаторы надеются, что мероприятие удастся провести, но с сокращенным маршрутом.

Ранее сообщалось, что мощные пожары унесли жизни людей.