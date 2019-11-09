В восточной Австралии погибли два человека во время лесных пожаров, сообщает DW.

Известно, что по крайней мере 100 домов были разрушены огнем.

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Так же пожарная служба заявила, что в транспортном средстве нашли останки человека. Два других человека пропали без вести.

По словам комиссара Службы Шейна Фицсиммонса, пожарные службы в пострадавшем районе находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что под Житомиром ребенок погиб во время пожара.