В отношениях сложно всегда поддерживать идеальный климат. Но никто не застрахован от ссор и скандалов и даже измен. Так каким знакам зодиака нельзя давать второй шанс?

Овен

Все знают о невероятном упрямстве Овнов, поскольку они делают только то, что считают нужным. Если этот человек пошел на предательство, он сделает это еще раз. Его жизненная позиция не поменяется, а вы только потратите время.

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Близнецы

Близнецы - очень непредсказуемые личности и интрижки на стороне для них не редкость. Они только думают о себе, поэтому их отношение к вам не изменится никогда. Их прощать бесполезно.

Весы

Этот знак зодиака никогда не признается в измене, но если вы выведете его на чистую воду, они найдут себе тысячу оправданий. Второй шанс давать им бесполезно, ведь они никогда не изменят своего мнения.

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