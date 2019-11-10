Игоря Мазура передали на поруки консулу [ Редактировать ]
Украинца и ветерана АТО Игоря Мазура, которого задержали на польской границе, передали на поруки консулу. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве", - сообщила Денисова.
Также, Денисова рассказала, что сейчас прилагается максимум усилий для возвращения Мазура домой и не превращение его в заложника "политической мести РФ".
"Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - сообщила она.
Ранее сообщалось о том, что на съезде президентской партии выбрали главу "Слуги народа".
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