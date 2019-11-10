10 ноября, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что не исключает ротации некоторых членов Кабинета министров. Об этом он сообщил журналистам на съезде партии.

"Мы предоставили один год иммунитета премьеру. Что может быть, если кто-то будет неудовлетворительно работать, то это ротации каких-то конкретных министров", - сообщил Арахамия.

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Также, он добавил, что не слышал "мощных сигналов" о том, чтобы кого-то заменить.

Ранее сообщалось о том, что на съезде президентской партии выбрали главу "Слуги народа".