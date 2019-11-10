Погода на 11 ноября: синоптики шокировали украинцев [ Редактировать ]
В понедельник, 11 ноября, в Украине температура воздуха будет ниже уже привычных показателей. Дожди омоют ряд северных и центральных регионов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Они будут падать в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Сумской.
Холоднее всего будет на Прикарпатье. Там температура воздуха поднимется до +10 ... +12 градусов. Теплее - на побережье морей. В частности, на Николаевщине воздух прогреется до +17 ... +19 градусов.
Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.
В Киеве днем без осадков. Температура воздуха поднимется до +13 ... +15 градусов.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о надвигающейся опасности.
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