Украинцев предупредили о надвигающейся опасности [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.
Также осложнение погодных условий, а именно туман, прогнозируется завтра в Киеве и Киевской области. В столице видимость также ухудшится до 200-500 метров.
Ранее мы писали о том, какая погода будет 10 ноября.
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