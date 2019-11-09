В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается ухудшение видимости в связи с туманом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным украинских синоптиков, до конца субботы, 9 ноября, а также ночью и в первой половине дня воскресенья, 10 ноября, на всей территории Украины ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 метров.

Также осложнение погодных условий, а именно туман, прогнозируется завтра в Киеве и Киевской области. В столице видимость также ухудшится до 200-500 метров.

Ранее мы писали о том, какая погода будет 10 ноября.