"Это незаконно": 41-летняя Ани Лорак удивила внешним видом [ Редактировать ]
Ани Лорак / Фото: Instagram
Известная артистка Ани Лорак покорила поклонников новым образом. Соответствующую публикацию Каролина сделала в популярной социальной сети.
"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - написала звезда.
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"Это незаконно, быть такой красивой", "Красотка", "Леди-совершенство", - комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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