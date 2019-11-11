Семья российской звезды Анастасии Заворотнюк, которая сейчас переживает тяжелое заболевание, находится в недоумении после заявления продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Родственники артистки не понимают, откуда у мужчины появилась такая информация.

"Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей". Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность", - написали в Instagram-аккаунте в поддержку Заворотнюк.

Напомним, ранее Разин сообщил, что звезде стало лучше и она идет на поправку. стало немного лучше. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Ранее мы писали о том, что в семью Заворотнюк "пришла" новая беда. Также сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.