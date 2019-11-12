Собака жительницы Филиппин породы ши-тсу по кличке Панинин очаровала пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Cердца пользователей сети Панинин покорила необычной позой, в которой она всегда спит. С самого рождения очаровательный щенок спит всегда только на спине - в совершенно не характерной собакам позиции, больше похожей на человеческую.

Так собачка чувствует себя наиболее комфортно.

Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также в киевском магазине появились камеры для собак.