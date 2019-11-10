Первый работающий кот в России устроился хостесом / Фото: pinterest.com

В России кот устроился хостесом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Пермский кот по кличке Барсик начал свою карьеру, когда заходил первым в хаты и получал неплохой гонорар. Но он пошёл дальше.

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Теперь кот - хостес в магазине: он продаёт сувениры, а заодно и себя. Потрогать Барсика стоит 200 рублей (77 гривен), выставить с ним сториз - 400 рублей (153 гривны). Все деньги хозяин кота отдаст на строительство дорог и ремонт подъездов Перми.

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