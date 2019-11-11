Мессенджер WhatsApp массово блокирует пользователей. Об этом сообщает Gizchina.

Пользователи сети жалуются, что возобновить пользование программой невозможно.

Согласно официальному комментарию представителей WhatsApp, все пользователи состояли в группах со "злонамеренными" названиями и нарушили правила сервиса.

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Попасть под банн можно изменив название публичной группы на такое, которое считается администраторами WhatsApp "плохим".

Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, придется использовать новый телефонный номер.

Ранее сообщалось, что в работе Twitter случился сбой, а также в Facebook появилась новая функция.