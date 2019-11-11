WhatsApp массово "убивает" пользователей [ Редактировать ]
Мессенджер WhatsApp массово блокирует пользователей. Об этом сообщает Gizchina.
Пользователи сети жалуются, что возобновить пользование программой невозможно.
Согласно официальному комментарию представителей WhatsApp, все пользователи состояли в группах со "злонамеренными" названиями и нарушили правила сервиса.
Попасть под банн можно изменив название публичной группы на такое, которое считается администраторами WhatsApp "плохим".
Чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, придется использовать новый телефонный номер.
Ранее сообщалось, что в работе Twitter случился сбой, а также в Facebook появилась новая функция.
по теме
Пользователи сети шокированы "огненной стрижкой"
В сети появилось "огненное" видео
Биатлон. Кубок мира: календарь соревнований сезона 2019-2020
Этап в шведском Эстерсунде откроет 43-й по счету сезон Кубка мира
Пользователи AirPods жалуются на боль в ушах
Владельцы AirPods Pro жалуются на проблемы со здоровьем, которые прекращаются при снятии наушников
Альтернатива європейському устаткуванню: регіональна газова компанія презентувала нове газорегулююче обладнання власного виробництва
Ще півроку тому на цьому місці був звичайний автомобільний ангар, а тепер - надсучане виробництво. Завод з виготовлення ось таких газорегуляторних шаф спільно запустили 19 газорозподільних компаній
Український нейрохірург розробив технологію лікування мозку без операції
Щоб виготовити цей мікроскопічний пристрій, знадобився цілий промисловий цех, з верстатами, дротами та мікроскопами - усе це виробництво нейрохірург розгорнув на ділянці поруч зі своїм будинком