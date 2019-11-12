YouТube вводит новые правила пользования, которые вступают в силу 10 декабря 2019 года. Об этом сообщает gsminfo.com.

Чего касаются нововведения?

У YouTube появились новые возможности удаления учетной записи. Администрация оставила за собой право заблокировать аккаунт пользователя или вообще доступ пользователя к сервису, если считать, что предоставление доступа к сервису "более не коммерческого смысла".

Что это значит?

Первая версия - Youtube может начать блокировать пользователей, которые пользуются блокираторами рекламы.

Вторая - команда сможет блокировать неактивные учетные записи.

Раньше сообщалось о том, что YouTube "сломался". А также YouTube Premium станет бесплатным.