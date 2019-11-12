В харьковском метро полицейский открыл огонь [ Редактировать ]
Метро Харьков / Фото: АТН
В Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро. Об этом сообщает региональное отделение Нацполиции.
"На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - говорится в сообщении.
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Спецподразделение патрульной полиции разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.
Раньше сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина стрелял по прохожим. А также в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим.
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