В Харькове полицейский открыл стрельбу на станции метро. Об этом сообщает региональное отделение Нацполиции.

"На момент инцидента станция метро "Научная" не работала и была пустой", - говорится в сообщении.

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Спецподразделение патрульной полиции разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

Раньше сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина стрелял по прохожим. А также в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим.