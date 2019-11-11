В воскресенье вечером, 10 ноября, в Мариуполе мужчина начал стрелять по прохожим. Полиция задержала хулигана. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Инцидент произошел на улице Олимпийской. Патрульный полицейский, который находился вне службы, заметил мужчину с ножом.

Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг последний достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять из него по прохожим.

Как отметили в пресс-службе, полицейский вызвал коллег, которые были на смене.

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"Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя, ведь промедление могло привести к трагедии. Только мужчины удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал до приезда полицейских", - добавили в пресс-службе.

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