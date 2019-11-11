В Мариуполе мужчина стрелял по прохожим [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 10 ноября, в Мариуполе мужчина начал стрелять по прохожим. Полиция задержала хулигана. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инцидент произошел на улице Олимпийской. Патрульный полицейский, который находился вне службы, заметил мужчину с ножом.
Проходя возле местного рынка, патрульный Андрей Высоцкий заметил нетрезвого мужчину, который шел по улице и размахивал ножом. Полицейский сделал ему замечание, как вдруг последний достал предмет, похожий на пистолет, и начал хаотично стрелять из него по прохожим.
Как отметили в пресс-службе, полицейский вызвал коллег, которые были на смене.
"Пока экипаж ехал на помощь, патрульный решил самостоятельно попробовать задержать нарушителя, ведь промедление могло привести к трагедии. Только мужчины удалось отвлечь, Андрей обезоружил его и держал до приезда полицейских", - добавили в пресс-службе.
Ранее мы писали о том, что в Ривне посреди улицы открыли стрельбу. Также мы писали о том, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим.
по теме
Смерть за коммуналку: мужчина пытается отделаться "липовыми" документами
В среду, 6 ноября, в Киеве, на улице Петра Чаадаева, произошло ЧП
Протести фермерів по всій Україні: що думають люди про наміри влади
А от самі аграрії категорично проти продажу землі. По всій країні селяни та фермери вийшли на акції протесту. Перекрили головні траси країни
У Гонконгу поліцейський вистрелив у мітингувальника
Стан пораненого критичний. Інцидент стався під час сутичок із правоохоронцями, коли демонстранти розкидали сміття на автотрасах, аби спричинити транспортний хаос у ранкову годину пік
В киевском ТЦ "Глобус" рухнул потолок (видео)
В понедельник, 11 ноября, в Киеве, на Майдане Незалежности, в торгово-развлекательном центре "Глобус" произошло ЧП
Без опалення: жителі Світловодська вийшли з протестами під стіни мерії
Люди вийшли на вулицю, бо в них досі холодні батареї - через багатомільйонні борги місцеве підприємство не закупило палива в "Нафтогазу"