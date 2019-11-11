Иногда бывает так, что некоторым людям не суждено быть вместе. Даже если они приложат максимум усилий, их пара обречена на провал. Иногда, некоторым парам по знаку зодиака и вовсе не стоит заводить детей - их взгляды на воспитание никогда не сойдутся.

Рыбы и Близнецы

Эти два знака малосовместимы для совместной жизни, так как у них слишком разные установки на жизнь. Их взгляды на воспитание ребенка будут очень разными, и они никогда не смогут найти компромисс.

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Телец и Близнецы

Телец, что Близнец готовы носиться со своим малышом всю жизнь, готовя ему завтраки и потакая капризам. Но если они - это семейный союз, то им будет не до воспитания. Они будут постоянно выяснять отношения, от чего будет страдать ребенок.

Стрелец и Телец

Ребенок у этой пары должен стать большим проектом, чтобы показать хорошие результаты. Но таким мамам и папам нужно задуматься о том, что не все рождаются гениями, а чрезмерная загруженность ни к чему хорошему не приведет.