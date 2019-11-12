В России просят продлить закон об особом статусе Донбасса [ Редактировать ]
Россия призывает Украину продлить закон об особом статусе Донбасса и начать диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщают российские СМИ.
По словам главы российской делегации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, для полноценного введения в действие особого статуса требуется его закрепление в Конституции.
"Российская делегация обратила внимание, что 31 декабря 2019 года истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса. Это закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей". Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продление действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимых для имплементации "формулы Штайнмайера". А в дальнейшем - согласовать эти поправки в контактной группе", - сказал Грызлов.
Отметим, что закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной Радой в 2014 году, но так и не введен в действие.
В 2018 году украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода незаконных формирований с этих территорий.
Ранее мы писали о том, что суд ООН поддержал Украину в деле против России. Также Пристайко назвал главные условия разведения войск на Донбассе.
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