Транзит газа и вопрос Донбасса: Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине [ Редактировать ]
В понедельник, 11 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос урегулирования ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Украине, в частности с учетом подписанной Трехсторонней контактной группой "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на участках в районе населенных пунктов Станица Луганская и Золотое, а также у села Петровское.
Меркель и Путин отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и других договоренностей, которые направлены на содействие урегулированию конфликта на Донбассе. Также стороны подчеркнули необходимость закрепления особого статуса для Донбасса в законодательстве Украины.
Также лидеры подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий РФ и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки саммита в этом формате.
"Затронута тематика ведущихся трехсторонних - с участием представителей России, Украины и комиссии ЕС - переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что суд ООН поддержал Украину в деле против России.
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