В четверг, 31 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после закрытия заседания Верховной Рады заявил, что законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", пишет "РБК-Украина".

По его словам, пока нет проекта закона "Об особом статусе Донбасса".

Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем при этом говорить о разработке какого-либо законопроекта.

Напомним, ранее Пристайко назвал главные условия разведения войск на Донбассе.