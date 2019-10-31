Закон об особом статусе Донбасса: в Раде рассказали о сроках [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после закрытия заседания Верховной Рады заявил, что законопроект "Об особом статусе Донбасса" начнут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", пишет "РБК-Украина".
По его словам, пока нет проекта закона "Об особом статусе Донбасса".
Нет никакого законопроекта. Нет и проекта законопроекта. Я думаю, что никакого законопроекта не будет до того, как непосредственная встреча в нормандском формате состоится. Если там будут какие-то договоренности заключены, после того, мы будем при этом говорить о разработке какого-либо законопроекта.
Напомним, ранее Пристайко назвал главные условия разведения войск на Донбассе.
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