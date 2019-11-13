Випускник університету у 9 років. До такого рекорду йде вундеркінд із Нідерландів. Лоран Сімонс завершує навчання на факультеті електроніки в Технічному університеті Ейндговена, на який вступив лише рік тому.

Перед тим за півтора року здобув атестат про завершення середньої та старшої школи. IQ хлопчика - 145. Найбільше любить математику і мріє стати кардіохірургом. Ще в школі маленький геній паралельно освоїв курс медичного факультету Університету Амстердама.