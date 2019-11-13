Лунный гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
В четверг, 14 ноября, Луна будет пребывать в знаке Близнецы. Этот период будет хорошим для быстрых и энергичных дел. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на всех важных сделках.
Многим знакам зодиака будет везти в финансовых делах. В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры. А о том, что дела будут складываться удачно, подскажет ваше сердце. Оно же поможет решить ваши амурные дела.
В четверг удаются все дела, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дело на потом.
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