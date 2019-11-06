Фазы Луны, которые меняют друг друга, очень сильно могут повлиять на человека. В особенности, на определенные знаки зодиака. В этот период снижается и поднимается энергетический потенциал, а также корректируются биоритмы.

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Полнолуние может характеризоваться опасным влиянием на человека. Так, во время полной Луны есть большая вероятность, что сорвется важная встреча, а самый простой разговор внезапно перерастет в конфликт.

Астрологи советуют трем знакам зодиака быть максимально сдержанным в это время, избегать агрессии и не затевать сложные разговоры.

Лев

Этот знак зодиака рискует негативно показать себя на работе. Кроме того, астрологи предупреждают, что все незаконченные дела нужно срочно завершить.

Овен

Представителей этого знака зодиака поджидают серьезные проблемы в кругу друзей. Самый маленький пустяк может повлиять на дружбу.

Рыбы

Этот знак зодиака чаще всего пускает все на самотек, что и может стать завершающей точкой всего.

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