В Соединенных Штатах Америки в небе взорвался космический объект. Об этом сообщает CBS News.

От американцев массово стали поступать сообщения о яркой вспышке света и громком гуле.

Meteor flying overhead from east to west in O'Fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd — Tom Stolze (@ofallonweather) November 12, 2019

В американском метеоритном сообществе рассказали, что огненный шар заметили жители Индианы, Иллинойса, Канзаса, Миннесоты, Невады, Небраски, Оклахомы и Висконсина.

Учитывая эти данные специалисты предполагают, что метеор летел с востока на запад и взорвался в небе над штатом Миссури. О том, сгорел ли объект в атмосфере или упал на землю данных пока нет.

Раньше сообщалось о том, что NASA зафиксировало гигантскую вспышку в космосе. А также в NASA визуализировали черную дыру.