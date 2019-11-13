Крупнейший метеор взорвался в небе (видео) [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки в небе взорвался космический объект. Об этом сообщает CBS News.
От американцев массово стали поступать сообщения о яркой вспышке света и громком гуле.
Meteor flying overhead from east to west in O'Fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd— Tom Stolze (@ofallonweather) November 12, 2019
В американском метеоритном сообществе рассказали, что огненный шар заметили жители Индианы, Иллинойса, Канзаса, Миннесоты, Невады, Небраски, Оклахомы и Висконсина.
Учитывая эти данные специалисты предполагают, что метеор летел с востока на запад и взорвался в небе над штатом Миссури. О том, сгорел ли объект в атмосфере или упал на землю данных пока нет.
Раньше сообщалось о том, что NASA зафиксировало гигантскую вспышку в космосе. А также в NASA визуализировали черную дыру.
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