Экс-президент США перенес трудную операцию на мозге [ Редактировать ]
95-летний Джимми Картер, экс-президент США, перенес операцию по снижению внутричерепного давления. Об этом сообщает президентский Центр Картера.
Операция прошла без осложнений.
Картер остается под наблюдением врачей и некоторое время пробудет в больнице.
Экс-президент был госпитализирован в штате Джорджия.
Джимми Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. В последние годы Картер прошел успешное лечение от рака мозга.
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