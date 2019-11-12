95-летний Джимми Картер, экс-президент США, перенес операцию по снижению внутричерепного давления. Об этом сообщает президентский Центр Картера.

Операция прошла без осложнений.

Картер остается под наблюдением врачей и некоторое время пробудет в больнице.

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Экс-президент был госпитализирован в штате Джорджия.

Джимми Картер был президентом в 1977-1981 годах. Он дожил до наиболее преклонного возраста среди всех бывших президентов США. В последние годы Картер прошел успешное лечение от рака мозга.

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